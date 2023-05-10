ВОЙНА В Украине США не будут подражать Британии и не дадут Украине дальнобойные ракеты – СМИ

2023-05-10 18:26

Администрация президента Штатов Джо Байдена не планирует следовать примеру Великобритании в отправке ракет дальнего радиуса действия в Украину.

Источник: Politico

Детали: Издание отмечает, что США считают эту проблему решенной благодаря запланированной поставке из Великобритании.

Лондон намерен отправить Киеву ракеты с дальностью действия 300 км.

Это такой же радиус дальности, как у армейской тактической ракетной системы, известной как ATACMS, которую Вашингтон отказался передать Украине.

Politico цитирует американского чиновника, который сказал, что "наша политика в отношении ATACMS не изменилась". Вместо этого он заявил, что США будут продолжать предоставлять Украине комплексы Patriot, боеприпасы и бронетехнику.