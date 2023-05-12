ВОЙНА В Украине Военные инструкторы Канады и Латвии начинают обучение украинских военных

2023-05-12 20:34

Военные инструкторы Канады и Латвии со следующего понедельника начинают обучение украинских военных в Латвии. Об этом сообщила в Twitter министр обороны Канады Анита Ананд после встречи со своей латвийской коллегой в Оттаве.

"Сегодня министерша обороны Латвийской Республики Инара Мурниеце и я объявили о новой совместной инициативе, благодаря которой канадские и латвийские вооруженные силы будут вместе обучать украинцев в Латвии", - написала Ананд.

В свою очередь, Инара Мурниеце добавила, что речь идет о программе подготовки самых молодых украинских офицеров, которая должна "усилить украинский военный потенциал для борьбы с российской оккупацией".

По словам Ананд, в рамках этой новой программы украинские младшие офицеры будут учиться "ответственности на поле боя, процессу планирования и даче приказов, координации маневров, сбору разведывательных данных, планированию и выполнению".

"Эта тренировка дополнит наши другие усилия в рамках операции UNIFIER в Великобритании и Польше. Канада уже научила более 36 тысяч украинских военных", - отметила министр, добавив, что благодаря новой программе их будет еще больше.