ВОЙНА В Украине ВСУ уже дважды разгромили сбежавшие из-под Бахмута подразделения армии рф – ISW

2023-05-11 21:30

 

В Институте изучения войны сообщили о том, что разгромленные под Бахмутом войска 72-й отдельной мотострелковой бригады РФ ранее уже дважды потерпели сокрушительные поражения в Харьковской и Херсонской областях.

"Проблемы с боеспособностью российских военных, которые усугубляются постоянными атаками в районе Бахмута, вероятно, значительно ограничивают способность российских сил в этом районе обороняться от локальных украинских контратак. 72-я отдельная мотострелковая бригада РФ сама по себе является символом многих проблем, с которыми постоянно сталкиваются российские военные", – говорится в сообщении.

В отчете отмечается, что эта 72-я российская бригада, которая формировалась преимущественно из добровольцев в августе прошлого года в Оренбургской области в составе 3-го армейского корпуса, осенью 2022 года сильно пострадала в Харьковской области во время контрнаступления ВСУ.

Также отмечается, что украинские медиа предполагали, что после украинского контрнаступления на Харьковщине уцелевшие элементы 72-й отдельной мотострелковой бригады, вероятно, были передислоцированы в Николаевскую область, где понесли потери во время контрнаступления ВСУ на юге Украины в октябре 2022 года.

В ISW предполагают, что некоторые части 72 бригады РФ недавно были переброшены в район Бахмута.

"Привлечение российским военным командованием на Бахмутском направлении элементов формирования, которое потерпело два поражения подряд, вместе с уже истощенными элементами ЧВК "Вагнера", вероятно, предоставляет украинским войскам возможности, которые они могут использовать при ограниченных контратаках", - отмечают аналитики ISW.

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