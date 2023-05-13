ВОЙНА В Украине Минобороны о Storm Shadow: "До кораблей роССии в бухте Севастополя 298 км"

2023-05-13 10:26

 

В Министерстве обороны намекнули на вероятные "цели", для которых будут использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow, переданные Великобританией, отметив, что до кораблей России с "Калибрами" в бухте Севастополя 298 км.

Соответствующее сообщение появилось в Twitter ведомства.

В Минобороны обнародовали фото улыбающихся президента Владимира Зеленского и британского премьер-министра Риши Сунака.

"Момент, когда понимаешь, что расстояние от линии фронта до военных кораблей с ракетами "Калибр" в Севастопольской бухте составляет 298 км 700 м", - подписали фото в министерстве.

Дальность работы Storm Shadow от 290 до 560 км в зависимости от модификации.

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