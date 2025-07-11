Світ Британія і Франція значно збільшать запаси далекобійних крилатих ракет Storm Shadow

2025-07-11 09:29

У межах оновленої угоди між Лондоном і Парижем, яку підписали британський прем'єр Кір Стармер і президент Франції Емманюель Макрон, буде збільшено запаси далекобійних крилатих ракет Storm Shadow. Про це повідомила канцелярія Стармера.

Зазначається, що нова угода зобов'язує Велику Британію і Францію розпочати наступний етап спільного проєкту щодо далекобійних і протикорабельних ракет, що наблизить вибір остаточного проєкту заміни Storm Shadow.

Очікується, що збільшення ж замовлення на Storm Shadow для поповнення арсеналів дасть змогу зберегти робочі місця висококваліфікованих фахівців, а також створити нові, водночас виробничі лінії будуть модернізуватися.

Угода також передбачає спільне розроблення ракет нового покоління класу "повітря-повітря", що діють за межами прямої видимості, для винищувачів Королівських ВПС.

Раніше БМФ-ТБ з посиланням на Єлисейський палац повідомив, що Макрон і Стармер сьогодні підпишуть декларацію про координацію дій сил ядерного стримування.

За даними телеканалу, угода буде націлена на спільні дії щодо захисту європейських країн у разі "екстремальних загроз". Водночас не уточнюється, на які саме дії будуть готові Париж і Лондон у такій ситуації.

Також у документі наголошуватиметься, що сили ядерного стримування Франції та Великої Британії "залишаються незалежними, але їхні дії можуть координуватися".

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