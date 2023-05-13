ВОЙНА В Украине Минобороны закажет украинские танки "Оплот" для ВСУ

2023-05-13 14:07

 

Министерство обороны закажет украинские танки "Оплот" для Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в заявлении министра обороны Украины Алексея Резникова во время визита в Харьковскую область.

Цитата

«Я убежден, что в танковой коалиции в первых рядах должен быть именно украинский танк, например БМ «Оплот». На фронте обязательно должен быть бронированный кулак, ведь самая главная ценность – это сохранение жизни наших защитников и защитниц. Чтобы они могли защищать нас, чтобы они не теряли свое здоровье, им нужна бронированная техника. Я люблю кухню и музыку разных народов мира, но в промышленности я остаюсь промышленным украинопротекционистом. Именно поэтому принято решение, что МОУ закажет у «Укроборонпрома» для украинского войска «Оплоты», - сказал Резников.

Напомним

Во время рабочего визита министр обороны провел тестирование танка «Оплот».

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