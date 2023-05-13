ВОЙНА В Украине Берлин "накроет" Украину градом оружия перед контрнаступлением - Der Spiegel

2023-05-13 15:05

 

Речь идет о получении новейшей техники на общую сумму около 2,7 миллиарда евро.

Германия готовится "усилить" армию Украины самым масштабным пакетом оружия перед грядущим контрнаступлением ВСУ.

Речь идет о новейших образцах западных разработок, которые может получить Киев уже в ближайшие месяцы. По данным издания Der Spiegel, военная помощь предполагается на сумму около 2,7 миллиарда евро.

В "военный пакет", вероятно, войдут 30 танков Leopard 1, 4 системы ПВО IRIS-T-SLM (их дополнят 12 пусковыми установками IRIS-T-SLS и сотнями управляемых ракет системы), 20 БМП Marder, 18 колесных гаубиц, не менее 200 БПЛА для ведения разведки, 100 бронемашин и около 100 машин для логистической поддержки.

По данным одного из источников правительства Германии, пакет помощи Берлин анонсирует во время возможного визита на территорию страны президента Украины Владимира Зеленского. Ранее стало известно, что он может приехать в качестве лауреата премии Карла Великого на церемонию вручения.

СМИ уточняют, что это самый масштабный пакет вооружений, который Украина получит от ФРГ за все время войны с Россией.
Зеленского ждут с визитом в Германию

Ранее издание Bild выяснило, что президент Зеленский может приехать с визитом в Германию 13-14 мая. Политик, вероятно, лично посетит ежегодную премию Карла Великого, которая проходит в 2023 году в немецком городке Аахане. Это будет его первый визит с начала войны.

Напомним, что в декабре 2022 года комитет премии присудил Зеленскому награду, отдав должное мужеству Украины, ее народа и лидера за противостояние агрессии РФ. Планируется, что награду Зеленскому вручит канцлер ФРГ Олаф Шольц.

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