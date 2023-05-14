ВОЙНА В Украине ВСУ продолжают контратаковать в районе Бахмута и продвинулись более чем на 16 км – ISW

2023-05-14 08:48

 

Украинские военные недавними контрнаступательными действиями освободили 16,85 квадратных километров в районе Бахмута.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Командующий Сухопутными украинскими войсками генерал-полковник Александр Сырский заявил 13 мая, что украинские войска продвигаются вперед на неопределенных участках фронта, а Генеральный штаб Украины сообщил, что украинские войска сейчас проводят активные операции в районе Бахмута.

По оценкам ISW, по состоянию на 13 мая украинские силы освободили 16,85 кв. км в районе Бахмута во время недавних контратак.

Российские источники распространили кадры, якобы показывающие последствия недавней контратаки Сил обороны на российские позиции у Майорска (20 км юго-западнее Бахмута) и утверждают, что оккупационные войска отразили атаки.

Напомним, утром 13 мая спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что на Бахмутском направлении за сутки ВСУ удалось продвинуться еще на 300 метров в глубину врага. ВСУ проводят определенные контрнаступательные действия.

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