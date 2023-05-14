ВОЙНА В Украине В ISW рассказали, что происходит на линии Сватово-Кременная

2023-05-14 11:25

 

По некоторым данным, оккупанты продолжали наступательные операции в районе Кременной.

Российские оккупанты продолжали ограниченные наземные атаки северо-восточнее Купянска и северо-западнее Сватово.

Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW). Аналитики отметили, что по данным украинского Генштаба, оккупанты пытались улучшить свои тактические позиции и провели безуспешные наступательные операции в районе населенных пунктов Масютовка Харьковской области (13 км к северо-востоку от Купянска) и Новоселовское (14 км к северо-западу от Сватово) и Стельмаховка (15 км к западу от Сватово) в Луганской области.

По некоторым данным, оккупанты продолжали наступательные операции в районе Кременной. В частности российское наступление велось в районе Григоровки (11 км к югу от Кременной), а в районе Дибровы (5 км к юго-западу от Кременной) шли ожесточенные бои.

Также в отчете приводятся данные Генштаба Украины о том, что российские войска 13 мая не вели наступательных операций в районе Кременной.

Ситуация в Луганской области

В районах Кременной и Сватово постоянно идут бои. Там против наших военных воюют боевики Л/ДНР, чеченские наемники и кадровые российские военные.

Ранее в ISW неоднократно сообщали, что ВСУ наносят прицельные удары по объектам оккупантов в тылу в Луганской области.

А сегодня украиснкий Генштаб сообщил, что для пополнения дефицита живой силы оккупанты свозят партии российских зэков в захваченную часть Луганской области. Там они пройдут курс общевойсковой подготовки и отправятся воевать.

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