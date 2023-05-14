ВОЙНА В Украине Залужный о колоссальных потерях роССии: другую страну это бы остановило

2023-05-14 13:03

Президенту государства-террориста России Владимиру Путину и всему военному руководству глубоко плевать на жизни своих граждан, судя по огромным потерям, которые они несут с момента полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в спецпроекте Дмитрия Комарова "Год. За кадром".

По словам Залужного, исчисляемые потери, которые несут россияне в кровавой войне, которую сами развязали, остановили бы любую другую страну от продолжения.

Он привел в пример ситуацию в Афганистане, когда потери в размере 15 тысяч человек остановили СССР. По состоянию на 13 мая 2023 года, известное число рашистов, отправленных в ад, составляет 198 260.

"Исходя из того, что мы видим из количества их потерь, просто посмотреть, что там остается на поле боя... Такие потери остановили бы любую страну от дальнейших действий. 15 тысяч потерь в Афганистане поставили на колени Советский Союз. Сейчас количество потерь РФ на много и много больше, и оно не останавливается", - отметил он.

Залужный добавил, что для РФ человеческая жизнь - дешевка.

"И вывод только один: самое дешевое, что есть в этой стране – человеческая жизнь, а у нас наоборот – это самое дорогое", — подчеркнул Залужный.

Напоминаем, что Залужный также сказал, что позволит Украине победить в войне.