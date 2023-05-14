ВОЙНА В Украине Си Цзиньпин пообещал, что Китай не будет помогать оружием роССии, - Зеленский

2023-05-14 14:05

Украина рассчитывает, что Китай не будет поддерживать Россию оружием или другими технологиями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию встречи главы государства Владимира Зеленского с представителями итальянских СМИ.

"Мы рассчитываем, что Китай не будет поставщиком оружия в РФ и не будет оружием или другими технологиями поддерживать Россию", – сказал президент.

Он подчеркнул, что во время встречи с китайским лидером Си Цзиньпином тот сообщил, что его страна будет стоять в стороне от процесса и не будет оружием поддерживать Россию.