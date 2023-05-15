ВОЙНА В Украине Оккупанты начали терять за сутки по пять военных самолетов, которые бомбили мирные города

2023-05-15 14:31

Спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что всего за один день рф потеряла в Брянской области пять военных самолетов. Об этом он сообщил во время телемарафона.

По его словам, враг задействовал ударную авиационную группу для атаки Украины из Брянской области.

"Они это делают каждый день. Совершали удары управляемыми авиабомбами. Там уже речь о третьем вертолете идет, поэтому пять в общей сложности, видимо, нарвались на какие-то неприятности. Хотели бомбить наших мирных людей, наши регионы", - сказал Игнат.

По его словам, к массовым авиакатастрофам причастны сами российские военные.

"Получается, да. Да, конечно. "Черный день авиации" - они уже это признали, есть анализ. Кого они собираются увольнять, наказывать за происходящий бардак. Приятно читать такие новости от врага", - отметил Игнат.