Политика Джокеры в рукаве украинской авиации: как ракеты Taurus могут изменить ситуацию на фронте — Игнат

2024-03-05 17:37

Вооруженные силы Украины рассчитывают, что Германия передаст им дальнобойные высокоточные ракеты Taurus для усиления ударных способностей в войне против российских захватчиков.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины надеются получить от Германии дальнобойные ракеты Taurus для усиления своих ударных возможностей против российских сил.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Мы рассчитывали на это вооружение вдобавок к тем ракетам, которые мы уже получили — это Scalp и Storm Shadow. Taurus усилил бы наши способности в нанесении ударов по объектам противника, по тыловым пунктам управления, по складам боеприпасов. По тем целям, какие, собственно, может достать эта ракета", — сказал он.

Игнат отметил, что Taurus — действительно очень мощная ракета, она имеет хорошие тактико-технические характеристики. Поэтому решение о предоставлении Украине должно быть принято коллективно со всеми членами коалиции по помощи Украине.

"Мы бы их применяли так же успешно, как и Scalp и Storm Shadow. Хочу напомнить, что... это крылатые ракеты, это высокоточное, высокотехнологичное оружие. Так что такие решения принимаются коллективно, в консультациях со всеми членами нашей коалиции. Я думаю, что партнеры будут принимать такие решения и в отношении Taurus, но, конечно, слово есть за Германией, которая является производителем этих ракет", — подчеркнул Игнат.

Спикер Воздушных сил добавил, что повышение градуса обсуждения этой темы в Украине не играет на нашей стороне.

"Ждем принятия решения. Но если мы будем в украинском обществе как-то нагнетать градус и обсуждать это, то вряд ли это ускорит процесс. Нам нужно в западных медиа работать в информационном поле над этим вопросом о предоставлении украинской авиации этих ракет", — добавил он.

Напомним, в конце февраля Шольц заявлял, что Германия не решается передать Taurus для ВСУ, потому что при неправильном применении эти ракеты могут поразить конкретные цели в Москве.

Позже российские пропагандистские каналы опубликовали слитую в Сеть 38-минутную запись, где немецкие офицеры обсуждают подробности передачи Украине дальнобойных ракет Taurus и удар ими по "мосту на востоке". В Германии уже подтвердили, что этот разговор был реальным, и уже ищут, как он мог попасть к российским пропагандистам.