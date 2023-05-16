ВОЙНА В Украине В чем разница между повестками и оповещениями ТЦК: мобилизованным на заметку

2023-05-16 10:26

Во время всеобщей мобилизации в Украине военкомат может вручить как повестку, так и оповещения .

Повесткой считается распоряжение, обязывающее конкретного гражданина явиться в определенный срок в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Уведомление тоже есть распоряжение от руководителя районного (городского) ТЦК и СП, которое вручают не конкретному человеку, а адресуют органам местного самоуправления, руководителям предприятий, учреждений и организаций или учебным заведениям. Оно обязывает уведомить конкретных граждан о вызове в ТЦК и СП и обеспечить их прибытие в установленные сроки.

Оповещение считается механизмом , используемым ТЦК и СП, чтобы вручать повестки военнообязанным украинцам, но не обязывает к их действиям. В то же время должностные лица, руководители предприятий, учреждений должны сообщить военнообязанным о том, что им необходимо явиться в военкомат и стать на учет или уточнить свои данные, а также обеспечить прибытие военнообязанных в ТЦК и СП в сроки, поставленные в повестках.

Такие уведомления могут включать уточнение информации и учета и формирование резерва. Если же военнообязанный получил прилагаемую к извещению повестку и проигнорировал ее, то в таком случае неявка в военкомат влечет ответственность. Так, если работодатели, руководители предприятий и учреждений и должностные лица не выполнят обязательства по уведомлению, то их ждет штраф в размере от 1 700 до 3 400 грн, а для должностных лиц - от 3 400 до 5 100 грн.