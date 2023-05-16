ВОЙНА В Украине СБУ вычислила и задержала еще двух изменников, передававших секретные данные врагу

2023-05-16 11:33

Служба безопасности Украины задержала еще двух приспешников оккупантов во время стабилизационных мер на освобожденных территориях Харьковской области, сообщает пресс-служба СБУ.

Злоумышленниками оказались знакомые между собой мужчина и женщина из Волчанска, скрыто собиравшие информацию о местах базирования и перемещения Сил обороны в приграничном районе. Также они фиксировали последствия российских ракетно-артиллерийских обстрелов региона.

Полученную информацию передавали своему родственнику, проживающему на россии.

Разведданные требовались оккупантам для планирования и подготовки повторных воздушных ударов по украинским объектам.

Сотрудники СБУ установили местонахождение и задержали обоих злоумышленников во время выполнения ими вражеской задачи. В ходе обысков у задержанных обнаружены мобильные телефоны, которые они использовали для переписки с агрессором.

Фигуранты сообщены о подозрении. Злоумышленники находятся под стражей.