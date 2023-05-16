ВОЙНА В Украине Битва за Бахмут: несмотря на огромные потери враг подтягивает десантно-штурмовые отряды

2023-05-16 12:27

К окрестностям Бахмута вражеские войска подтягивают десантно-штурмовые отряды, но, несмотря на тяжелые бои, Вооруженные силы Украины продолжают продвигаться вперед. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram.

"В Бахмуте и в окрестностях сейчас все сложно. Очень. Вопреки всему удалось нашим войскам несколько дней продвигаться. Это все благодаря сверхвозможностям и профессиональности наших военных", - написала она.

По словам Маляр, рашисты не меняют цели, подтягивают к окрестностям Бахмута десантно-штурмовые отряды.

"Продолжаются тяжелые бои. Продолжается оборона Бахмута", - подчеркнула замминистра.

Напомним, ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что продвижение украинских войск на Бахмутском направлении - это первый успех наступательных действий в ходе проведения операции по обороне Бахмута.