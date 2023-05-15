ВОЙНА В Украине Пригожин предлагал Украине раскрыть позиции войск рф в обмен на вывод ВСУ из Бахмута — WP

2023-05-15 19:15

Такое предложение Пригожин сделал с помощью секретных контактов в Главном управлении разведки Минобороны.

Главарь "ПВК Вагнер" Евгений Пригожин предлагал украинским силам раскрыть информацию о позициях войск РФ для атак. Минобороны Украины должно было отвести подразделения ВСУ из Бахмута.

Об этом пишет Washington Post.

Как передает издание, такое предложение Пригожин сделал с помощью тайных контактов в Главном управлении разведки Минобороны в конце января, когда "вагнеровцы" тысячами погибали во время штурмов Бахмута.

"Пригожин публично враждовал с российскими военачальниками, которые, как он упорно заявляет, не смогли вооружить и пополнить запасы его сил, оказывавших жизненно важную поддержку военным усилиям Москвы. Но он также является союзником президента России Владимира Путина, который вполне может расценить предложение Пригожина обменять жизнь бойцов "Вагнера" на русских солдат как предательскую", — добавляется в публикации.

Тем не менее, не уточняется, какие именно позиции российских войск предлагал раскрыть руководитель "вагнеровцев".

"Два украинских чиновника подтвердили, что Пригожин несколько раз разговаривал с управлением украинской разведки. Один из чиновников сказал, что Пригожин неоднократно делал предложение по Бахмуту, но Киев отклонял его, потому что чиновники не доверяют Пригожину и считали его предложения неискренними", — отмечает вице-премьер. .

В Белом доме также сомневаются в правдивости слов Пригожина.

Напомним, руководителю "ПВК Вагнер" Евгению Пригожину следует опасаться за свою жизнь.