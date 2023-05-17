ВОЙНА В Украине В Україні хочуть ввести ще один штраф для водіїв: може торкнутися багатьох

2023-05-17 09:35

Народні депутати хочуть запровадити новий штраф для власників авто в Україні - за небезпечне перевезення тварин. Даний законопроєкт зареєстровано у Верховній Раді за номером 9016.

Автори законопроєкту зазначили, що в Україні є практика, особливо серед жінок, тримати на руках чи колінах невеликих собак під час керування авто. Тварина може відволікати водія та тим самим заважати йому керувати, що створює потенційний ризик ДТП.

Водночас якщо немає спецзасобів для перевезення або надійних кріплень, то домашній улюбленець у машині може при раптовій зупинці або зіткненні травмуватися сам та завдати шкоди іншим у салоні.

“У типовій дорожньо-транспортній пригоді при швидкості 50 км/год собака вагою 20-25 кг летітиме вперед із силою удару близько 700 кг”, - уточнили у пояснювальній записці.

Тому цією ініціативою хочуть запровадити штрафи за перевезення тварин у такий спосіб, який заважає керуванню авто та дотриманню водієм ПДР. Сума штрафу передбачає 510 гривень, а за повторне порушення - 850 гривень.

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В ОП заявили о "кинжальном обнулении" роССии 2023-05-16 20:48
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