ВОЙНА В Украине роССия геополитически проиграла войну против Украины и стала вассалом Китая, – Макрон

2023-05-15 22:26

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что Россия геополитически уже проиграла войну против Украины, поскольку фактически стала вассалом Китая и лишилась доступа к Балтийскому морю.

Об этом он сказал в интервью газете L'Opinion.

"Де-факто она (РФ – ред.) стала подчиняться Китаю и потеряла доступ к Балтийскому морю, что было крайне важно, потому что это побудило Швецию и Финляндию принять решение о вступлении в НАТО. Это было невозможно представить еще два года назад. Это было невозможно представить еще два года назад. Это уже геополитическое поражение", - заявил президент Франции.

По словам Макрона, в будущем европейская архитектура безопасности должна защищать Украину, но при этом не предусматривать противостояния с РФ.

"От нас зависит, как помочь украинцам в контрнаступлении, как подготовить вопросы гарантий безопасности на неизбежно состоявшихся переговорах. Я всегда говорил, что в конце концов европейская архитектура безопасности должна будет полностью защищать Украину. Но она также должна предусматривать неконфронтацию с Россией и восстановление устойчивого баланса сил. Но еще много шагов нужно предпринять, прежде чем мы дойдем до этого", – подчеркнул французский президент.