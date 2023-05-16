ВОЙНА В Украине Франция отправит Украине ракеты, дальность которых позволяет сопротивляться – Макрон

2023-05-16 16:05

Президент Франции Эммануэль Макрон намекнул на поставку Украине дальнобойных ракет.

Заявление он сделал в интервью телеканалу TF1.

«Мы не воюем с россией, мы помогаем Украине противостоять российскому агрессору. Это означает, что мы не поставляем оружие, которое позволило бы достать до российской территории или атаковать россию. И мы также не ослабляем способность Франции защищаться», – цитирует Макрона Le Figaro.

Он напомнил, что Франция поставила Украине боеприпасы, бронетехнику и САУ Caesar. Кроме того, сказал Макрон, Франция «собирается отправить другие боеприпасы и ракеты, которые имеют дальность действия, позволяющую Украине сопротивляться».

Макрон также сообщил, что Франция будет обучать украинских пилотов, но речи о поставке истребителей пока нет.

Напомним, на прошлой неделе Великобритания объявила о передаче Украине ракет большой дальности Storm Shadow.