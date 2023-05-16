ВОЙНА В Украине ВСУ добились тактического успеха в Бахмуте, - британская разведка

2023-05-16 16:48

 

Пока вагнеровцы еще пытаются наступать в городской черте, на флангах вперед идут украинские бойцы.

ВСУ добились тактических успехов на флангах вокруг Бахмута, но в черте города "Группа Вагнера" продолжает продвижение. Об этом говорится в новой сводке от британской разведки.

"Силы группы Вагнера продолжают постепенно продвигаться, зачищая украинские позиции в центре оспариваемого города Бахмут Донецкой области. Однако за последние четыре дня украинские силы добились тактического прогресса, стабилизировав фланги Бахмута в свою пользу", – говорят британцы.

В частности разведка Великобритании фиксирует продвижение украинских сил к югу и северо-западу от города.

"Это, вероятно, позволило украинским силам восстановить более безопасное использование ключевой дороги снабжения 0506", – отмечают в разведке.

Британцы полагают, что украинское командование намерено восстановить контроль над каналом Северский Донец – Донбасс, чтобы использовать его как рубеж обороны на данном направлении, в том числе для защиты города Часов Яр.
Ситуация вокруг Бахмута

По данным Генштаба ВСУ, Бахмут и Марьинка в течение последних суток были самыми горячими участками фронта. Кроме атак в городской черте Бахмута, оккупанты пытались продвинуться в направлении населенного пункта Ивановское. Успеха там не имели.

Украинские бойцы заметили, что в городских боях за Бахмут оккупанты иногда обстреливают позиции своих "товарищей". Пока причины такого "дружественного огня" остаются невыясненными.

В то же время масштабного отступления врага на фоне успехов ВСУ на Бахмутском направлении пока нет. Но хорошо заметна враждебность между "вагнеровцами" и частями регулярной российской армии.

 

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