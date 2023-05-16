ВОЙНА В Украине Игнат о якобы поражении ЗРК Patriot "Кинжалом": "Не будем комментировать роССийские источники"

2023-05-16 19:15

Спикер Воздушных Сил Юрий Игнат заявил, что ПС ВСУ не будет комментировать информацию российской стороны о якобы поражении зенитно-ракетного комплекса Patriot во время ночной атаки на Киев.

Об этом Интерфакс-Украина".

"Оставим это без комментариев. Не будем комментировать российские источники", - сказал Игнат на брифинге.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что ракета "Кинжал" якобы "поразила Patriot" в Киеве.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что около 03:30 16 мая 2023 года российские оккупанты атаковали Украину с северного, южного и восточного направлений 18 ракетами разных типов воздушного, морского и наземного базирования.

Силы ПВО, в частности, уничтожили 6 ракет "Кинжал".