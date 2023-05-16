ВОЙНА В Украине Кулеба назвал пять причин, почему США "жизненно важно" обеспечить Украину истребителями F-16

2023-05-16 20:04

 

Министр отметил, что прежде всего Украине необходимы истребители для укрепления противовоздушной и противоракетной обороны, а также защиты мирного населения, поскольку российские ракеты и беспилотники наносят удары по городам, разрушают критическую инфраструктуру и ставят под угрозу безопасность атомных электростанций. Кулеба сообщил, что сейчас украинские защитники перехватывают примерно 75% вражеских ракет и дронов, однако около 25% "все еще достигают своих целей".

"F-16 будут работать как единая система противовоздушной обороны наземного базирования, что позволит нам сбивать российские ракеты задолго до того, как они убьют кого-то или разрушат другой энергетический объект", - резюмировал он.

Второй причиной, по словам министра, является поддержка сухопутных сил Украины, поскольку превосходство в воздухе является "предпосылкой для любых успешных наступательных операций в соответствии с военной доктриной США и НАТО". Он напомнил, что ВСУ освободили примерно половину новооккупированных территорий, имея лишь "небольшой парк самолетов советских времен".

"F-16 позволит нам контролировать наше небо, защитить наши войска, уменьшить их потери и увеличить шансы наших пилотов выжить в воздушных боях. Поставка Украине большего количества (истребителей, - ред.) МиГ советских времен не достигнет этой цели. Их радары уступают российским, а боеприпасы устарели, что ставит под угрозу жизни наших пилотов", - объяснил Кулеба.

Кроме этого, американские истребители позволят гарантировать безопасность Черноморского "зернового коридора" и полностью восстановить экспорт продовольствия из Украины, в частности в наиболее уязвимые страны глобального юга, "не полагаясь на постоянное отсутствие доброй воли россии", написал министр. Также, указал Кулеба, украинский опыт полетов на F-16 в прямом бою с россией "пойдет на пользу" ВВС США, потому что пилоты будут готовы поделиться опытом пользования истребителями в реальном бою со страной-агрессором, что "модернизирует ВВС США, не ставя под угрозу жизнь американцев".

"Украинские асы воплотят фантастику Top Gun в реальность", - подчеркнул он.

Пятой причиной министр назвал то, что F-16 будут служить "сильным сдерживающим фактором" для любых будущих попыток россии "перекроить границы в Европе". Он предупредил, что Украина нуждается в самолетах исключительно для защиты и не будет использовать их на территории рф, только "в пределах наших собственных границ, признанных международным правом".

Кулеба напомнил, что с начала полномасштабного вторжения обсуждения каждого нового вида оружия начинались с "нет" из-за опасений "спровоцировать" москву и заканчивались "да". Он указал, что обучение украинских пилотов "не может быть контраргументом", поскольку они "готовы начать обучение в любой момент и завершить его за короткий срок".

Он добавил, что также нет проблем с наличием форсунок, поскольку у Украины есть основания полагать, что некоторые европейские партнеры готовы предоставить первые платформы и позаботиться о техническом обслуживании, если Вашингтон "даст добро". Кулеба продолжил, что учитывая перевооружение, ряд стран вскоре перейдет на более новые F-35, выпустив на рынок "сотни" F-16, а украинская инфраструктура, включая взлетно-посадочные полосы, "уже способна поддерживать операции F-16".

"Украина победит, и это будет наша общая победа. Но предоставление F-16 спасет много жизней, быстрее приблизит победу и сэкономит нашим партнерам много политических, военных и экономических ресурсов. Стратегические шаги могут обеспечить не только справедливый и прочный мир в Украине, но и долгосрочную стабильность Европы и Северной Америки. Решение предоставить Украине F-16 – именно это. Его результатом станут десятилетия безопасного и процветающего развития Украины, Соединенных Штатов и их европейских партнеров и союзников", - подытожил Кулеба.

Напомним

Заместитель спикера Государственного департамента Соединенных Штатов Ведант Патель на брифинге прокомментировал намерение некоторых стран начать подготовку украинских пилотов на западных истребителях, заявив, что "это важный процесс".

subscriber subscriber

Еще по теме

Украина хочет получить от партнеров 40-50 самолетов F-16, - Минобороны

2023-05-16 18:26

Великобритания передаст Украине ракеты и ударные беспилотники дальнего радиуса действия

2023-05-16 08:25

Президент ЮАР отреагировал на обвинения США в поставках оружия роССии

2023-05-15 21:37

Пригожин предлагал Украине раскрыть позиции войск рф в обмен на вывод ВСУ из Бахмута — WP

2023-05-15 19:15

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

В ОП заявили о "кинжальном обнулении" роССии

2023-05-16 20:48

Кулеба назвал пять причин, почему США "жизненно важно" обеспечить Украину истребителями F-16

2023-05-16 20:04

Игнат о якобы поражении ЗРК Patriot "Кинжалом": "Не будем комментировать роССийские источники"

2023-05-16 19:15

Украина хочет получить от партнеров 40-50 самолетов F-16, - Минобороны

2023-05-16 18:26
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

В ОП заявили о "кинжальном обнулении" роССии 2023-05-16 20:48
Кулеба назвал пять причин, почему США "жизненно важно" обеспечить Украину истребителями F-16 2023-05-16 20:04
Игнат о якобы поражении ЗРК Patriot "Кинжалом": "Не будем комментировать роССийские источники" 2023-05-16 19:15
Украина хочет получить от партнеров 40-50 самолетов F-16, - Минобороны 2023-05-16 18:26