Спорт Усик вместо Дюбуа может встретиться с Уайлдером

2023-05-16 21:37

Журналисты узнали, что обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе в любом случае проведет бой.

Александр Усик обязательно проведет защиту титула по линии WBA. Как рассказал журналист и инсайдер Ден Рафаэль, во Всемирной боксёрской ассоциации даже нашли запасной вариант для поединка.



Дело в том, что в организации волнуются из-за травмы Даниеля Дюбуа. Напомним, именно он должен выйти в ринг против украинского боксера. Британец в последнем своем поединке получил перелом.



Поэтому в WBA решили перестраховаться. Там сообщили, что в случае отказа британца от поединка из-за травмы или по какой-любо другой причине, его заменит следующий в рейтинге организации боксер, которым сейчас является бывший чемпион Деонтей Уайлдер.



"Из WBA сообщили мне, что если Дюбуа не будет доступен из-за травмы колена или по какой-либо другой причине, то Усику будет назначен бой со следующим претендентом, которым в рейтинге является Деонтей Уайлдер", - написал Рафаэль в Twitter.