ВОЙНА В Украине Великобритания и Нидерланды возглавят "коалицию истребителей" для предоставления Украине F-16

2023-05-17 17:37

 

Премьер-министры Великобритании и Нидерландов по итогам встречи во вторник на полях саммита Совета Европы в Рейкьявике договорились способствовать созданию международной коалиции по усилению противовоздушной обороны Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в заявлении офиса британского премьера, распространенном во вторник.

Согласно заявлению Даунинг-стрит, Риши Сунак и Марк Рютте договорились, что "будут работать над созданием международной коалиции для предоставления Украине боевых воздушных сил и средств, оказывая поддержку во всем – от обучения до приобретения истребителей F-16".

Также премьер Британии подчеркнул, что Украина должна стать членом Североатлантического Альянса, и обсудил с нидерландским коллегой предоставление Киеву долгосрочной помощи в сфере безопасности, "чтобы гарантировать, что они (украинцы – ред.) смогут сдерживать нападения в будущем".

В вечернем обращении во вторник президент Владимир Зеленский также объявил, что Великобритания и Нидерланды, а также Франция присоединились к так называемой коалиции истребителей. "Хорошее начало коалиции! Спасибо всем!" – отметил глава государства, не приведя других подробностей.

15 мая стало известно, что Великобритания согласилась летом начать обучение украинских пилотов и уже сейчас работает с другими странами над возможным предоставлением истребителей F-16 Украине.

Кроме того, французский президент Эммануэль Макрон после встречи с президентом Владимиром Зеленским заявил об "открытых дверях" для обучения пилотов из Украины, не уточнив подробностей.

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