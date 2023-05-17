ВОЙНА В Украине ВСУ за несколько дней освободили 20 кв. км под Бахмутом, роССияне продвигаются в городе - Маляр

2023-05-17 18:26

 

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Вооруженные силы Украины за последние несколько дней освободили 20 кв. км в пригороде Бахмута, российские оккупанты продвигаются в самом городе и подтягивают подразделения профессиональных десантников.

Источник: Маляр в Telegram

Прямая речь: "В течение нескольких дней наши войска освободили от врага на севере и юге пригорода Бахмута около 20 квадратных километров. В то же время враг несколько продвигается в самом Бахмуте, полностью уничтожая город артиллерией. Кроме того, враг подтягивает подразделения профессиональных десантников.

Продолжаются тяжелые бои с разным результатом".

Детали: Маляр отметила, что информацию о ходе боевых действий следует рассматривать в комплексе всех мероприятий оборонительной операции и не вырывать из контекста событий.

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