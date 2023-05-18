ВОЙНА В Украине Бельгия готова обучить украинских пилотов эффективно использовать истребители F-16

2023-05-18 11:34

Бельгия готова учить украинских пилотов летать на американских истребителях F-16. Это подтвердили в офисе премьер-министра Бельгии, пишет TopNews.

Отмечается, что Президент Украины Владимир Зеленский обсуждал вопросы F-16 с премьер-министрами Бельгии и Нидерландов Александром Де Кроо и Марком Рютте.

"В Гааге в начале этого месяца вопрос F-16 также обсуждался во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром. Мы сказали, что не можем поставлять самолеты, но можем учить пилотов", - заявили в офисе премьер-министра Бельгии.

Информацию также подтвердил глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

"Нам нужны истребители, и мы благодарим союзников за решение работать в этом направлении. В частности, готовность обучать пилотов подтвердила также Бельгия", - написал он.

Напомним, ранее Ермак сообщил, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте договорились работать над созданием международной коалиции истребителей для Украины.