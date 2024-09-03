ВОЙНА В Украине В Пентагоне считают очень маловероятным, что украинский F-16 был случайно сбит ПВО

2024-09-03 10:26

В Пентагоне считают маловероятным, что истребитель F-16, который недавно разбился в Украине, был сбит дружественным огнем. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на двух высокопоставленных военных чиновника США.

Они отметили, что американские и украинские следователи рассматривают другие версии случившегося, в том числе техническую неисправность и ошибку пилота.

Отмечается, что F-16 потерпел крушение во время массированного ракетного обстрела со стороны россии 26 августа. Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил, что американские истребители задействовали в отражении удара вместе с подразделениями зенитно-ракетных войск. Во время выхода на следующую цель с одним из самолетов была потеряна связь. Как выяснилось позже, самолет потерпел крушение, управлявший им летчик Александр Месь погиб.

Он был в числе примерно дюжины летчиков, обученных управлять F-16 в боевых условиях. В день трагедии Месь успел сбить три российские крылатые ракеты и один ударный беспилотник, он мчался на перехват еще одной цели, когда наземный контроль потерял связь с его самолетом. Впоследствии выяснилось, что самолет потерпел крушение, летчик погиб.