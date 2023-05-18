ВОЙНА В Украине Глава ГУР Кирилл Буданов уточнил свое заявление об уничтожении россиян "в любой точке мира"

2023-05-18 14:29

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов в интервью проекту Антиподы объяснил, кого именно имел в виду, когда говорил об убийстве россиян "в любой точке мира".

По его словам, речь идет именно о военных преступниках. Цитата об убийствах россиян, которую растиражировали СМИ, неполна.

В интервью Yahoo News журналист издания поднял тему убийств ряда российских пропагандистов. Он попросил руководителя ГУР прокомментировать этот вопрос.

На это Буданов ответил: "Не продолжайте эту тему. Все, что я прокомментирую, это то, что мы убивали и будем убивать россиян где угодно в этом мире до полной победы Украины".

Глава ГУР подчеркнул, что тогда его цитата была изрезана.

"Это изрезанная версия. Из нее вырезали самое главное: россиян, являющихся военными преступниками, совершили преступления против человечности, уголовные преступления вроде групповых изнасилований, изнасилований несовершеннолетних, убийств... Это о них говорилось. Из этой цитаты выброшено уточнение", - объяснил Буданов.

Он отметил, что случаи военных преступлений со стороны россиян были и будут продолжаться, но все преступники понесут наказание.

"Но такие откровенные подонки... Это абсолютная правда, еще раз вам это подтверждаю, я не боюсь своих слов: такие случаи были и будут продолжаться. В любой стране мира эти люди в конце концов понесут заслуженную казнь. Заслуженной казнью за такие деяния может быть исключительно их ликвидация. Ничего другого я не рассматриваю. Это мое личное мнение. Я его придерживаюсь и буду претворять в жизнь", - подытожил Буданов.