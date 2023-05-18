ВОЙНА В Украине Белый дом отказался говорить, начато ли контрнаступление: "Пусть украинцы сами охарактеризуют, что они делают"

2023-05-18 20:48

В Белом доме затруднились ответить на вопрос, начала ли Украина ожидаемое контрнаступление для освобождения захваченных Россией территорий.

Об этом заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

"Как вы знаете, это не похоже на высадку в "день Д" на пляже. Эти виды боевых действий более динамичны, многослойны, многогранны", - сказал Салливан.

Он отказался говорить, начали ли Силы обороны Украины свое наступление.

"Пусть украинцы сами охарактеризуют и опишут то, что они делают. Скажу лишь, что в некоторых частях Украины ведутся интенсивные боевые действия, как мы видели на примере боев вокруг Бахмута", - добавил Салливан.