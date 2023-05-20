ВОЙНА В Украине Коалиция истребителей: Сунак назвал пять стран, которые будут обучать пилотов ВСУ на F-16

2023-05-20 08:45

В работу включились кроме Британии, также США, Нидерланды, Бельгия и Дания.

Пять стран объединили усилия для работы над обеспечением Украины боевыми воздушными силами, сообщил премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак в Twitter.

"Великобритания будет работать вместе с США, Нидерландами, Бельгией и Данией, чтобы предоставить Украине необходимые ей боевые воздушные силы и средства", — написал Сунак.

Украина уже длительное время призывает своих союзников передать современные истребители для противостояния российской армии, защиты неба и контрнаступательных операций.

Боевая авиация для Укрины

Вчера генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос возможных поставок истребителей обсудят уже в июне на встрече министров обороны стран-членов Альянса.

Ранее Великобритания и Нидерланды договорились о создании "коалиции истребителей" для Украины. Также к ним присоединилась Франция. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон выразил готовность провести подготовку украинских летчиков, отметив, что она может начаться "уже сейчас".

Президент Польши Анджей Дуда отметил, что, хотя Польша не может передать Украине самолеты F-16 из-за их малого количества, однако готова предоставить еще самолеты МиГ-29.

Сегодня, 19 мая, президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты поддержат тренировку украинских пилотов на F-16. Президент Владимир Зеленский уже приветствовал решение США поддержать международную "коалицию истребителей" и отметил, что практическую реализацию этого решения планирует обсудить во время саммита G7 в Хиросиме, который начинается сегодня и продлится три дня.