ВОЙНА В Украине Украинские пилоты с нетерпением ждут обучения на F-16, — Резников

2023-05-21 08:30

Министр обороны Украины Алексей Резников приветствовал создание авиационной коалиции. Он заявил, что украинские пилоты ждут начала обучения на современных истребителях.

Об этом министр обороны Украины Алексей Резников сообщил на своем Twitter-аккаунте.

Резников поблагодарил своих коллег - главу Пентагона Ллойда Остина, министра обороны Британии Бена Уоллеса, главу Минобороны Нидерландов Кайсу Оллонгрен, министров обороны Бельгии Людивин Дедондера и Дании Трольса Лунда Пульсена.

"Украинские пилоты с нетерпением ждут начала обучения на истребителях F-16. Теперь они смогут поддержать своих братьев и сестер по оружию на суше и на море, чтобы выиграть эту войну. F-16 были созданы, чтобы победить плохих парней. Их время пришло" , - подчеркнул Резников.

Что известно об авиационной коалиции

Напомним, ранее премьер Британии Риши Сунак и его нидерландский коллега Марк Рютте заявили, что будут работать над созданием авиационной коалиции для Украины. Речь идет о предоставлении американских истребителей F-16.

Вчера президент США Джо Байден заявил, что поддерживает начало учения украинских пилотов на F-16. Однако пока неизвестно, кто именно и когда предоставит Украине современные военные самолеты.

При этом руководитель офиса президента Андрей Ермак заявил, что сейчас формируется международная коалиция для предоставления Украине истребителей.

Также стоит отметить, что в Минобороны надеются получить от партнеров около 40-50 истребителей F-16. Такое количество позволит сформировать три-четыре эскадрильи.