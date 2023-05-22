ВОЙНА В Украине рф создает "элитную" авиационную группу для атак на Украину − британская разведка

2023-05-22 17:37

 

Разведка Великобритании сообщила, что Россия, вероятно, создает новую "элитную" штурмовую авиационную группу под кодовым названием "Шторм", которая будет действовать над территорией Украины.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании, опубликованном в Twitter, сообщает "Европейская правда".

По данным ведомства, в состав подразделения могут войти как минимум одна эскадрилья истребителей-бомбардировщиков Су-24 и Су-34, а также эскадрильи ударных вертолетов.

Такое сочетание типов самолетов свидетельствует о том, что группа будет выполнять главную роль в ударах по наземным целям, добавили в разведке.

Ведомство со ссылкой на российские СМИ отмечает, что Минобороны РФ стремится привлечь высококвалифицированных и мотивированных пилотов, предлагая большие денежные выплаты, а также открывает набор для летчиков в отставке.

"Создание группы демонстрирует, как Россия оценивает свои регулярные военно-воздушные эскадрильи, которые серьезно недорабатывают в выполнении своей основной функции – нанесении авиаударов по украинской линии фронта", – говорится в сообщении.

Накануне британское разведывательное ведомство сообщало, что РФ изменила тактику ракетных ударов по Украине, став чаще применять невооруженные разведывательные беспилотные летательные аппараты.

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