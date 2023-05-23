ВОЙНА В Украине Байден публично высмеял заявление рф о рисках передачи Украине истребителей F-16

2023-05-23 10:26

Президент США Джозеф Байден во время пресс-конференции высмеял заявление россии об "огромном риске" относительно передачи Украине самолетов F-16. По его словам, если риск существует, то "только для россиян". Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

В частности, журналисты попросили американского лидера отреагировать на то, что кремль назвал передачу Киеву F-16 "колоссальным риском".

"Для них", – лаконично ответил глава американского государства.

Он подтвердил, что США вместе с союзниками подготовят украинских пилотов для управления современными самолетами.

"Соединенные Штаты вместе с нашими союзниками и партнерами собираются приступить к подготовке украинских пилотов на истребителях четвертого поколения, включая F-16, чтобы укрепить украинские военно-воздушные силы в рамках долгосрочных обязательств по способности Украины к самообороне", - пояснил Байден.

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