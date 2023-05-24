ВОЙНА В Украине Разведка Великобритании раскрыла возможные последствия событий в Белгородской области

2023-05-24 08:24

Оккупанты используют инциденты в Белгородской области для подтверждения официальных нарративов кремля о том, что она является жертвой войны. Так считают в Министерстве обороны Великобритании.

"россия сталкивается с все более серьезной угрозой безопасности в своих приграничных регионах с потерями боевых самолетов, атаками с применением самодельных взрывных устройств на железной дороге, а теперь и с прямыми партизанскими действиями. россия почти наверняка использует эти инциденты, чтобы подтвердить официальный нарратив о том, что она является жертвой войны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что между 19 и 22 мая 2023 года российские силы безопасности, вероятно, вступили в столкновение с партизанами по крайней мере в трех местах Белгородской области вблизи украинской границы.

Личности партизан остаются неподтвержденными, однако российские антирежимные группы взяли на себя ответственность за происходящее.

Как сообщают в разведке Британии, самый серьезный инцидент произошел возле города Грайворон. Вблизи мест инцидентов наблюдался рост числа огневых атак беспилотников или косвенных огневых атак. рф эвакуировала жителей нескольких сел и развернула в этом районе дополнительные силы безопасности.