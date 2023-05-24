ВОЙНА В Украине Буданов о контрнаступлении: Минимум оружия есть, скоро начнем

2023-05-24 18:26

 

Руководитель ГУР МО Украины генерал-майор Кирилл Буданов заявил, что у Украины уже есть минимально необходимое количество вооружения, чтобы начать контрнаступление.

Источник: Буданов в интервью японскому вещателю NHK

Прямая речь: "Многие гражданские лица все еще находятся под российской оккупацией, и мы не можем больше терять время. У нас уже есть минимум оружия и другого оборудования. Все, что я могу сказать, это то, что это начнется вскоре".

Детали: Буданов, однако отметил, что Украина будет использовать все имеющиеся силы и средства для того, чтобы изгнать Россию с украинских территорий. Для успешной операции, по его словам, понадобится "значительный запас оружия и боеприпасов".

Также руководитель ГУР отметил, что Украине нужны истребители.

Предыстория:

В апреле 2023 года Буданов заявлял, что Украина приближается к знаковой битве в новейшей истории, и она, как и прогнозировалось ранее, начнется весной.

subscriber subscriber

Еще по теме

Белый дом отказался говорить, начато ли контрнаступление: "Пусть украинцы сами охарактеризуют, что они делают"

2023-05-18 20:48

Глава ГУР Кирилл Буданов уточнил свое заявление об уничтожении россиян "в любой точке мира"

2023-05-18 14:29

Битва за Бахмут: несмотря на огромные потери враг подтягивает десантно-штурмовые отряды

2023-05-16 12:27

Институт изучения войны подтвердил значительные успехи ВСУ в районе Бахмута

2023-05-15 10:27

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Резников впервые подтвердил применение Storm Shadow на поле боя

2023-05-24 20:48

Танки Leopard 1, БМП Marder, системы ПВО IRIS-T SLM, - Германия объявила обновленный пакет помощи Украине

2023-05-24 20:04

роССияне бегут из Белгородской области: что происходит после операции "Легиона" и РДК

2023-05-24 19:15

Буданов о контрнаступлении: Минимум оружия есть, скоро начнем

2023-05-24 18:26
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Резников впервые подтвердил применение Storm Shadow на поле боя 2023-05-24 20:48
Танки Leopard 1, БМП Marder, системы ПВО IRIS-T SLM, - Германия объявила обновленный пакет помощи Украине 2023-05-24 20:04
роССияне бегут из Белгородской области: что происходит после операции "Легиона" и РДК 2023-05-24 19:15
Буданов о контрнаступлении: Минимум оружия есть, скоро начнем 2023-05-24 18:26