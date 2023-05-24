ВОЙНА В Украине Танки Leopard 1, БМП Marder, системы ПВО IRIS-T SLM, - Германия объявила обновленный пакет помощи Украине

2023-05-24 20:04

 

Германия 23 мая 2023 объявила уточненный пакет помощи Украине.

Об этом в фейсбуке написал Виталий Трубников.

Он отметил: "Германия обновила перечень помощи для Украины, добавив ту, которая была анонсирована 10 дней назад, на сумму 2,7 млрд. евро.

В нее войдут танки Leopard 1, БМП Marder, системы ПВО IRIS-T SLM и мобильные ЗРК IRIS-T SLS, радары для ПВО, зенитные установки Gepard и многое другое.

В общей сложности должно быть поставлено 8 IRIS-T SLM (2 уже в Украине) и 12 IRIS-T SLS и еще 18 Gepard в дополнение к уже переданным 34.

Там большой перечень, первая часть которого это уже передано, а вторая - то, что профинансировано и будет передано по мере готовности".

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