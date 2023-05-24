Танки Leopard 1, БМП Marder, системы ПВО IRIS-T SLM, - Германия объявила обновленный пакет помощи Украине

Германия 23 мая 2023 объявила уточненный пакет помощи Украине.
Об этом в фейсбуке написал Виталий Трубников.
Он отметил: "Германия обновила перечень помощи для Украины, добавив ту, которая была анонсирована 10 дней назад, на сумму 2,7 млрд. евро.
В нее войдут танки Leopard 1, БМП Marder, системы ПВО IRIS-T SLM и мобильные ЗРК IRIS-T SLS, радары для ПВО, зенитные установки Gepard и многое другое.
В общей сложности должно быть поставлено 8 IRIS-T SLM (2 уже в Украине) и 12 IRIS-T SLS и еще 18 Gepard в дополнение к уже переданным 34.
Там большой перечень, первая часть которого это уже передано, а вторая - то, что профинансировано и будет передано по мере готовности".