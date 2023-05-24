ВОЙНА В Украине Министр обороны Великобритании Бен Уоллес прибыл в Киев - детали визита

2023-05-24 14:31

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес прибыл с рабочим визитом в Украину и встретился с главой украинского оборонного ведомства Алексеем Резниковым. Об этом сообщает украинское Минобороны в среду, 24 мая.

Отмечено, что во время встречи министры обсудили ряд важных вопросов безопасности.

"Конечно, мы обсуждали натовскую перспективу Украины в контексте предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе. В том числе видение Украины по стабилизации мира в Европе, используя формулу мира президента Украины Владимира Зеленского", - сказал Резников.

Также Алексей Резников добавил, что обсудили с Беном Уоллесом и приоритеты по вооружению Украины для достижения победы.

"Особенно по поводу оружия, которое дает возможность наносить поражение врагу на дальних дистанциях, таком как Storm Shadow", - добавил министр обороны Украины.

В свою очередь министр обороны Великобритании отметил, что ракеты Storm Shadow стали первым оружием такого типа, предоставленного Украине партнерами.

"Украина получила ракеты Storm Shadow, которые могут быть использованы на большие дальности. Это одни из первых ракет большой дальности, предоставленные Украине ее союзниками. Мы предоставили такой вид вооружения из-за постоянного применения Россией его оружия большой дальности, которое она использует для того, чтобы вредить гражданскому населению и гражданской критической инфраструктуре", - сказал Бен Уоллес.

Также министры обсудили продолжение обучения украинских военных в Великобритании, а также основные приоритеты в тренировках.

"Мы поговорили о продолжении подготовки наших военнослужащих на британской территории, о приоритетах и акцентах относительно этих тренировок. У нас была возможность пожать руки пилотам, которые учились в Великобритании и уже успешно применяют оружие под названием Storm Shadow", - рассказал Резников.

Со своей стороны Уоллес отметил, что рад быть в Украине и напрямую общаться с военными.

"Я всегда получаю удовольствие от визитов в столицу, от общения не только со своим визави, но и с военными, обсуждая их планы и амбиции и то, как я могу больше привлекаться к помощи по реализации этих планов", - отметил он.