ВОЙНА В Украине На флангах Бахмута бои затихают, но украинские войска понемногу продвигаются – Маляр

2023-05-24 22:26

 

В течение среды 24 мая наблюдается снижение интенсивности боев на флангах в пригороде Бахмута.

Источник: сообщение заместителя министра обороны Анны Маляр

Прямая речь: "В течение дня наблюдается снижение интенсивности боев на флангах в пригороде Бахмута. Но это не означает, что враг ослабевает. Наоборот - враг пытается усилиться на флангах и делает ставку на артиллерийский огонь, осуществляя постоянные обстрелы".

Детали: В то же время, она заявила, что украинским войскам удается "понемногу продвигаться". В самом Бахмуте, по словам Маляр, снизилось количество вражеских штурмовых действий, враг осуществляет замену подразделений.

"Наши защитники контролируют некоторую часть района "Самолет" в юго-западной части города", - написала Маляр.

Предыстория:

22 мая Маляр сообщала, что российские захватчики проводят зачистку в захваченных районах в Бахмуте, в то же время борьба за господствующие высоты на флангах - севере и юге пригорода - продолжается.

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