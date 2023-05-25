ВОЙНА В Украине Украинские ПВО достигли стопроцентного результата в уничтожении беспилотников врага

2023-05-25 13:35

Украинские военные показали, как сбили дрон-камикадзе над Киевом в ночь на 25 мая. Из 36-ти запущенных врагом беспилотников силами ПВО ВСУ были лизвидированы все 36.

По словам командующего Объединенными силами Сергея Наева, атака была массированной в несколько волн. Для отражения атаки были привлечены подразделения зенитных ракетных войск, истребительная авиация и мобильные огневые группы. Все вражеские дроны-камикадзе были обнаружены и уничтожены защитниками.

Наев поблагодарил военных, работающих с немецкой зенитной установкой Гепард. Он заявил, что противовоздушной обороне Украины нет равных по всему миру.

Также Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил силы противовоздушной обороны за отражение очередной атаки российских БПЛА. 

"Непростая ночь. Продолжая терроризировать Украину, враг использовал 36 Шахедов. Ни один из них не долетел до цели. Спасибо нашим силам ПВО за 100%-й результат", - написал украинский лидер в Telegram.

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Нидерланды оплатят закупку новейших артиллерийских боеприпасов для Украины 2023-05-25 09:31