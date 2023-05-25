ВОЙНА В Украине У Владимира Зеленского сделали долгожданное заявление о контрнаступлении ВСУ

2023-05-25 14:29

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление украинских военных уже началось и продолжается уже несколько дней. Интенсивные бои идут по всей линии границы. Об этом сообщает итальянский телеканал Rai.

"Уже несколько дней идет контрнаступление, идет интенсивная война на 1500 километрах границы, но действия уже начались", - отметил Подоляк.

По его словам, ВСУ не будут бить по территории России вооружением, предоставленным западными партнерами, а будут применять его исключительно для деоккупации захваченных территорий.

"Мы не хотим ударить по территории России, мы будем использовать то оружие, которое вы нам дали, чтобы уничтожить позиции РФ на территориях, которые оккупировала Москва, включая Донбасс и Крым", - объяснил он.

Подоляк добавил, что сейчас у Украины есть ракеты большой дальности Storm Shadow, танки Leopard, противоракетные системы.

"F-16 наконец-то позволят нам закрыть воздушное пространство. Парадокс: если бы мы их имели год назад, война бы уже закончилась", - заявил советник главы Офиса президента.