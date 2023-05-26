ВОЙНА В Украине Украинские пилоты в Великобритании приступают к тренировкам на истребителях F-16

2023-05-26 08:26

В Великобритании украинские пилоты начнут первый этап обучения на истребителях F-16. Об этом сообщает Foreign Policy со ссылкой на неназванного представителя британского правительства.

"Это будут базовые наземные тренировки украинских пилотов, после которых они будут готовы к более специализированной подготовке по управлению истребителями F-16 (или другими военными самолетами)", - рассказал он.

Отмечается, что тренировки по курсу НАТО, введение в основы управления истребителями, будет включать тренажеры и реальные самолеты.

Украина отправит на обучение тех, кто уже хорошо владеет английским, чтобы ускорить процесс подготовки.

Ранее также в правительстве Польши подтвердили информацию о начале учений для украинских пилотов на истребителях F-16.

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Украинские пилоты в Великобритании приступают к тренировкам на истребителях F-16 2023-05-26 08:26
В ЕС обсуждают возможность передачи Украине доходов от замороженных роССийских активов 2023-05-25 21:37