ВОЙНА В Украине СБУ предотвратила российскую диверсию на железнодорожном объекте

2023-05-26 13:30

Служба безопасности предотвратила российскую диверсию на железнодорожном объекте в Донецкой области: во сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, для совершения диверсии российский агент должен был забрать взрывчатку из заранее подготовленного тайника и замаскировано установить ее вблизи линии подвижного состава.

Отмечается, что приспешником агрессора стал работник железнодорожной станции из города Украинск, которого в марте текущего года ФСБ дистанционно привлекла к негласному сотрудничеству.

"В поле зрения российской спецслужбы он попал как активный пользователь запрещенных соцсетей, где оставлял комментарии в поддержку рашистов. Для вербовки через интернет ФСБ задействовала свою информаторку с временно захваченной территории Донбасса. Ею оказалась медработница российской оккупационной группировки Спарта. В дальнейшем именно она была "на связи" с фигурантом", - уточнили в СБУ.

В виде "тестовых заданий" мужчина передавал захватчикам локации сил обороны на Авдеевском направлении. Кроме того, врага интересовали координаты расположения подразделений ВСУ на территории Покровского района.

Впоследствии российский агент получил задачу на проведение диверсии на объекте железнодорожного транспорта.

У задержанного изъят мобильный телефон с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности против Украины. Ему сообщено о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

Злоумышленник находится под стражей. Мужчине грозит пожизненное заключение.