ВОЙНА В Украине СБУ затримала агента, який «зливав» ворогу позиції Сил оборони під Бахмутом

2023-05-26 10:27

СБУ затримала російського агента, який «зливав» ворогу позиції Сил оборони під Бахмутом та Авдіївкою

Зловмисник збирав розвіддані про дислокацію та переміщення Сил оборони в районах Бахмута, Авдіївки і Торецька.

Встановлено, що цей фігурант об’їжджав прилеглу територію фронтових міст та приховано фотографував позиції українських військ, а також позначав їхні координати на електронних картах.

За даними слідства, поплічником рф є 32-річний мешканець Торецька, який входить до близького оточення одного з керівників «мдб днр» в окупованій Горлівці.

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Украинские пилоты в Великобритании приступают к тренировкам на истребителях F-16 2023-05-26 08:26
В ЕС обсуждают возможность передачи Украине доходов от замороженных роССийских активов 2023-05-25 21:37