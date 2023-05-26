В УКРАИНЕ ИЗМЕНИЛИСЬ ПРАВИЛА ТЕХОСМОТРА АВТО

Кабмин принял постановление об усовершенствовании порядка прохождения обязательного технического контроля (техосмотра, ТО). Предполагается, что это ликвидирует фиктивные осмотры и повысит безопасность движения.
Теперь ТО будут проводить с использованием электронной формы протокола вместо бумажной. А печать документа теперь возможна исключительно на платном бланке установленного образца.
Также вводится видеофиксация транспортного средства. Все органы государственной власти, местного самоуправления, физические и юридические лица смогут получить от субъекта проверки эти видеоматериалы.
Обязательному ТО в Украине подлежат следующие транспортные средства: