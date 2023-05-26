ВОЙНА В Украине В УКРАИНЕ ИЗМЕНИЛИСЬ ПРАВИЛА ТЕХОСМОТРА АВТО

2023-05-26 19:31

Кабмин принял постановление об усовершенствовании порядка прохождения обязательного технического контроля (техосмотра, ТО). Предполагается, что это ликвидирует фиктивные осмотры и повысит безопасность движения. 

Теперь ТО будут проводить с использованием электронной формы протокола вместо бумажной. А печать документа теперь возможна исключительно на платном бланке установленного образца.

Также вводится видеофиксация транспортного средства. Все органы государственной власти, местного самоуправления, физические и юридические лица смогут получить от субъекта проверки эти видеоматериалы.

Обязательному ТО в Украине подлежат следующие транспортные средства:

  • легковые автомобили, используемые для перевозки пассажиров или грузов до 3,5 тонн – каждые два года
  • грузовые авто грузоподъемностью свыше 3,5 тонн, прицепы к ним и такси независимо от срока эксплуатации – ежегодно
  • автобусы и специализированные транспортные средства, перевозящие опасные грузы – дважды в год
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