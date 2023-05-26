ВОЙНА В Украине В УКРАИНЕ ИЗМЕНИЛИСЬ ПРАВИЛА ТЕХОСМОТРА АВТО

2023-05-26 19:31

Кабмин принял постановление об усовершенствовании порядка прохождения обязательного технического контроля (техосмотра, ТО). Предполагается, что это ликвидирует фиктивные осмотры и повысит безопасность движения.

Теперь ТО будут проводить с использованием электронной формы протокола вместо бумажной. А печать документа теперь возможна исключительно на платном бланке установленного образца.

Также вводится видеофиксация транспортного средства. Все органы государственной власти, местного самоуправления, физические и юридические лица смогут получить от субъекта проверки эти видеоматериалы.

Обязательному ТО в Украине подлежат следующие транспортные средства: