ВОЙНА В Украине Некоторым украинцам дополнительно выплатят по 4000 гривен помощи

2023-05-25 20:48

 

Украинцы, которые после начала полномасштабной войны переехавшие в Полтавскую область, смогут получить денежную помощь в размере 4 тысяч гривен.

По данным Полтавской областной военной администрации, на денежную помощь могут рассчитывать семьи переселенцев, имеющих детей с инвалидностью.

В общей сложности денежную помощь выплатят жителям области по 47 направлениям. На соответствующие нужды выделили 89 млн гривен в этом году.

Особое внимание будет уделено участникам боевых действий, инвалидам войны и семьям погибших военнослужащих.

Кроме того, некоторые украинцы имеют право оформить денежную помощь от Международной организации по миграции (МОМ). Это предусмотрено Меморандумом о взаимопонимании между Министерством социальной политики и организацией.

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Некоторым украинцам дополнительно выплатят по 4000 гривен помощи 2023-05-25 20:48
Южная Корея направила в Украину сотни тысяч снарядов, - WSJ 2023-05-25 20:04
Защитники продвигаются на северном и южном флангах Бахмута, - Нацгвардия 2023-05-25 19:15