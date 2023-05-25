ВОЙНА В Украине В ЕС обсуждают возможность передачи Украине доходов от замороженных роССийских активов

2023-05-25 21:37

Евросоюз обсуждает передачу Украине доходов, полученных от замороженных российских активов, застрявших в системе мировых финансовых рынков. В частности, речь идет о средствах российского центрального банка.

Об этом сообщает Financial Times.

Отмечается, что такой шаг не приведет к экспроприации самих активов, но все равно будет означать эскалацию финансового давления Запада на Россию с целью помочь Украине защититься от агрессии РФ.

По данным бельгийского правительства, санкции заморозили российские активы на сумму около 196,6 млрд евро, из которых 180 – это активы российского центрального банка. Эти средства реинвестирует бельгийский расчетный центр Euroclear, и саму прибыль, полученную от этого, должностные лица ЕС могут перенаправить в Украину.

В первом квартале этого года Euroclear сообщила о 734 миллионах евро процентов на денежные остатки из активов, находящихся под санкциями России.

Издание отмечает, что такой шаг, вероятно, потребует более широкой международной поддержки, поскольку он может повлиять на финансовые рынки. Целью представителей ЕС является представить более конкретные предложения по российским активам на встрече лидеров ЕС в конце июня.