ВОЙНА В Украине ВСУ могут сорвать замену "Вагнера" в Бахмуте, начинается новая фаза операций - ISW

2023-05-27 08:30

На Бахмутском направлении наблюдается снижение темпов российских наступательных операций. Вероятно, Силы обороны начнут новую фазу операций и затруднят запланированную передачу позиций "Вагнера" российским подразделениям в Бахмуте.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW). Отмечается, что украинские силы провели успешные контратаки в районе Орехово-Васильевки (11 км северо-западнее Бахмута) и Клещеевки (7 км юго-западнее Бахмута).

Один из военкоров РФ утверждает, что украинские контратаки в районе Орехово-Васильевки заставили подразделения ЧВК "Ветеран" отступить на километр от занимаемых позиций в этом районе.

Кроме того, другие российские военкоры заявляют, что ВСУ захватили высотные позиции вдоль трассы Е40 (Бахмут – Славянск) вблизи Орехово-Васильевки.

Есть данные о том, что украинские воины продвинулись в направлении Клещиевки и пересекли канал Северский Донец. Аналитики предполагают, что ВСУ намерены окружить этот населенный пункт и заставить российские войска отступить. Впрочем, геолокационные кадры, опубликованные 24 и 25 мая, указывают на то, что российские силы, вероятно, восстановили ограниченные позиции к западу от Клещеевки.

Аналитики предполагают, что российским войскам может быть сложно заменить "Вагнер" в Бахмуте, в частности, из-за успешных ограниченных и локализованных украинских контратак.

"Снижение темпов российских наступательных операций в районе Бахмута и сообщение о проведении операции по оказанию помощи на месте, вероятно, в дальнейшем предоставят украинским силам в этом районе инициативу для начала новой фазы операций вокруг города, если они того пожелают", – отмечают аналитики.

"Вагнер" выходит из Бахмута

20 мая главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его наемники "захватили" Бахмут и объявил, что с 25 мая его наемники якобы начнут выходить из города.

В этот день видео с процессом якобы начала вывода "вагнеровцев" опубликовала пресс-служба Пригожина. На кадрах он позирует рядом с людьми в военной форме и заявляет: "Выходим в тыловом районе... До 1 июня все соберемся, (позиции) передадим военным".