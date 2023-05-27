ВОЙНА В Украине видео "Пришло время возвращать свое": Залужный намекнул на начало контрнаступления

2023-05-27 09:27

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный опубликовал мощный ролик с намеком на начало контрнаступления.

Видео появилось в Telegram-канале главкома. На кадрах украинские воины готовятся к битве, произнося боевую молитву. В конце видео - призыв к вступлению в ряды Вооруженных сил.

"Пришло время возвращать свое", - подписал ролик Залужный.

На фоне ожидаемого контрнаступления ВСУ, это заявление Залужного может намекать на его начало.

Контрнаступление ВСУ - последние новости

Мир замер в ожидаемые украинского контрнаступления. Недавно советник главы ОП Михаил Подоляк заявил о начале контрнаступления, но вскоре уточнил, что контрнаступательная операция - это работа не одного дня, она не начнется "с перерезания красной ленты".

Затем заместитель руководителя ОП Игорь Жовква заявил, что контрнаступление начнется, как только страна получит необходимое вооружение от союзников.

Контрнаступления нервно ждет и Россия. Террористическое государство все чаще наносит массированные ракетные удары и атакует инфраструктуру, в том числе военную и энергетическую, иранскими дронами, таким образом, пытаясь помешать началу контрнаступления.