ВОЙНА В Украине Подорожание электроэнергии: будут ли повышать тарифы с 1 июня

2023-05-27 14:15

Благодаря тому, что на рынке электроэнергии в Украине действует механизм специальных обязательств, тарифы на свет для населения находятся на сравнительно низком уровне. Однако дискуссии о необходимости повышения цен длятся уже несколько месяцев.

Об этом пишет "Хвиля".

Так, сегодня тарифы на электроэнергию для населения составляют 1,44 грн./квт-ч при потреблении до 250 кВт в месяц и 1,68 грн./кВт-ч при потреблении более 250 кВт.

Однако глава НКРЭКУ Константин Ущаповский отметил, что такие цены экономически необоснованные, ведь позволяют покрыть только около 25% стоимости производства электроэнергии. Он отметил, что на ремонт пострадавшей от обстрелов энергетической инфраструктуры необходимо 45-46 млрд гривен. Если рассчитывать, как получить эту сумму, тариф должен составлять 2,88 гривен за кВт-ч.

В связи с этим предлагают несколько вариантов повышения цен для населения. Один из них – установление тарифов на уровне 2,40 и 2,80 грн. за кВт-ч в зависимости от потребления.

Эксперты считают, что сохранить рынок спецобязательств в нынешних условиях, когда Энергоатом" и "Укргидроэнерго" за свой счет компенсируют разницу между тарифом для населения и рыночной стоимостью, не выйдет. Это может привести к финансовому торнадо на рынке электроэнергии.

В свою очередь НКРЭКУ 23 мая уже подняла тарифы на распределение электрической энергии для большинства облэнерго. Уже с 1 июня электричество для них подорожает на 7,-34%, а с июля – еще не 23%.

Двухэтапный рост тарифов на распределение с 1 июня и 1 июля получили операторы: Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Закарпатской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ивано-Франковской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской областей и Киева. Для облэнерго в прифронтовых регионах новые тарифы будут действовать только с 1 июля.